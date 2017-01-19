В Башкирии наемный работник фермы украл у своего хозяина стадо быков, телят и баранов Фото: Олег Яровиков В Башкирии наемный работник фермы украл у своего хозяина стадо быков, телят и баранов Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Ишимбайском районе Башкирии наемный работник фермерского хозяйства украл у своего работодателя 42 животных. Во время длительного отъезда хозяина он вместе со своей сожительницей и пасынком продал четырех быков, 16 телят и более 20 баранов местным жителям. Часть животных была съедена.

Похититель перебрался в Уфу, устроившись на местную овощную базу. В итоге он был задержан полицейскими и признал свою причастность к кражам. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ.