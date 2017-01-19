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19 января Четверг

Уфа   °

Стали известны подробности инцидента с газовым баллончиком в одной из школ Башкирии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

12-летняя девочка одной из школ Кумертау распылила газовый баллончик случайно. Ученица рассказала, что это подарок родителей, который она решила взять с собой в школу, чтобы показать подруге. Во время демонстрации, девочки случайно нажали на кнопку.

Из-за ЧП, которое произошло сегодня, 19 января, из здания школы пришлось эвакуировать учеников и сотрудников. Девяти школьникам была оказана медпомощь, дальнейшая госпитализация не понадобилась.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение о привлечение к ответственности родителей несовершеннолетней школьницы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Теги: чп в школе
 
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