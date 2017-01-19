В Уфе подросток получил тяжелые ожоги, ставя дома химические опыты

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьник из Уфы получил тяжелые ожоги во время химических опытов, проведенных дома. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что сегодня в шесть часов утра в дежурную часть отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступила информация о доставлении бригадой скорой помощи в больницу 16-летнего подростка.

По предварительным данным, школьник, проживающий по улице Жукова, занимался домашними экспериментами с химическими веществами. В ходе одного из опытов он получил ожоги и травмы рук и тела. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.