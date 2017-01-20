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В Уфе в десять раз выросло число народных дружинников

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В 2016 году в Уфе количество членов народной дружины «Правопорядок» увеличилось более чем в десять раз, в настоящее время в организации состоит три тысячи человек.

При их участии сотрудники полиции пресекли свыше 5,9 тысячи административных правонарушений, в том числе 1200 фактов мелкого хулиганства, почти две тысячи человек задержаны за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Такие данные приводит Центр общественной безопасности башкирской столицы по итогам своей деятельности за прошлый год.

По данным муниципального учреждения, за последние три года более чем в десять раз возросло количество заявлений и обращений, поступающих от граждан и организаций в рамках профилактической работы. В прошлом году это число составило почти девять тысяч.

В ходе совместных с полицией рейдов выявлено 108 фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено 2058 человек.

Сотрудниками центра составлено свыше 25900 протоколов об административных правонарушениях. На их основании вынесено штрафов на сумму 28 млн 75 тысяч рублей, из них взыскано в бюджет 20 млн 746 тысяч рублей.

В целом в 2016 году на территории башкирской столицы количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,9 процента.

Подробности на официальном сайте ЦОБ Уфы.

Теги: правопорядок,общественная безопасность
 
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