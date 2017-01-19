Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов Фото: ИА "Башинформ" Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Главным судебным приставом Башкирии, по приказу министра юстиции РФ, назначен Ильнур Махмутов. Он сменил на этом посту своего земляка Зарифа Байгускарова, который стал депутатом Государственной Думы, сообщает РБК-Уфа.

Ильнур Махмутов родился 5 октября 1980 года в Кугарчинском районе Башкирии. Окончил Стерлитамакский филиал БГУ по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в Федеральной службе судебных приставов в должности судебного пристава-исполнителя Кугарчинского районного отдела РБ. Работал в Калининском отделе судебных приставов Уфы, заместителем главного судебного пристава Башкирии, возглавлял УФССП России по Республике Марий Эл. С ноября 2013 года – главный судебный пристав Удмуртской республики.

Награжден медалью «За заслуги», медалью «За службу» III степени, почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации.