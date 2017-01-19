Сборная Востока радушно уступила Западу в первом Матче Звёзд Женской хоккейной лиги

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился первый в истории Матч Звёзд Женской хоккейной лиги.

Сборная Востока уступила в этом поединке «всухую» команде Запада — 0:4.

Уже на шестой минуте Алевтина Штарева открыла счёт в большинстве. Затем Александра Хусак удвоила преимущество — 2:0.

«Восточные» девушки семь раз в этой игре имели численное преимущество, но ни разу не смоги наказать соперниц.

«Западные» ещё два раза реализовали свои возможности: Людмила Белякова на исходе второго периода и Анна Шохина в конце третьего.

Шохина получила приз лучшего игрока матча от «Запада». В составе Восточной команды такой же приз получила Ольга Сосина из уфимской «Агидели».