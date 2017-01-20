В Уфе состоится чемпионат Европы по мотогонкам на льду

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В Уфе на стадионе "Строитель" 25-26 февраля состоится чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта в начале недели согласовал проведение этого мероприятия, и оно уже включено в календарь ФИМ-Европы и в ближайшее время будет включено в Единый календарный план Минспорта России. Об этом агентству "Башинформ" сообщил вице-президент Федерации мотоспорта России Риф Саитгареев.

В 2017 году чемпионат Европы пройдет в 21-й раз. Первый и второй состоялись в 1964 и 1965 году, а затем Международная федерация мотоциклистов (ФИМ) повысила статус соревнования до чемпионата мира (с 1966 года). Возрождение чемпионата Европы состоялось в 1999 году под эгидой Европейского мотосоюза (теперь организация носит название ФИМ-Европа). В Уфе чемпиона Европы определяли уже шесть раз (1964, 1965, 2003, 2010, 2013, 2016). За исключением 2013 года все турниры завершались победой гонщиков столицы Башкортостана: Габдрахмана Кадырова, Бориса Самородова, Дмитрия Буланкина, Андрея Шишегова, Николая Красникова.

По предварительным данным, ФИМ-Европа предоставляет МФР в чемпионате-2017 четыре места. Уже отобрались на первенство Старого Света по результатам чемпионата России Эдуард Крысов (ЦСКА) и экс-чемпион Европы Василий Несытых из Каменска-Уральского. По регламенту МФР, одно место на стартовой решетке предоставляется чемпиону России среди юниоров (который определится в предстоящие выходные в Вятских Полянах). Еще одно место зарезервировано для организаторов, и оно достанется, скорее всего, действующему чемпиону Европы Николаю Красникову.

Иностранные участники будут названы позже, но не исключено, что среди них окажутся финалисты чемпионата мира, возвращающиеся домой с финала номер три из Алма-Аты.

Напомним, что в прошлом году убедительную победу в чемпионате Европы и Мемориале Габдрахмана Кадырова, проводившемся в рамках турнира, одержал Николай Красников, а второе место сенсационно занял дебютировавший в гонках на льду 16-летний представитель стерлитамакского "Каустика" Дмитрий Солянников. Бронзовая медаль досталась ветерану ледовых гонок из Австрии Харальду Симону.