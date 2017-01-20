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20 января Пятница

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Бразилец Марсиньо покинул ФК «Уфа»

СПОРТ

Бразилец Марсиньо покинул ФК «Уфа» Фото: Дмитрий Слезин

Бразилец Марсиньо покинул ФК «Уфа» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с бразильским полузащитником Марсиньо. Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.

В нынешнем сезоне Марсиньо в составе «Уфы» принял участие в 11 матчах чемпионата России в Премьер-лиге, а также сыграл одну игру в рамках Кубка России. В последнее время бразилец не очень часто попадал в состав. Напомним, он является автором первого гола «Уфы» в Премьер-лиге.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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