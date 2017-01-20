УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе симфонический концерт посвятят памяти музыканта Александра Шамиданова. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит 2 февраля в Государственном концертном зале «Башкортостан». Сыграют друзья и коллеги артиста — солисты оркестра, квартеты трубачей и тромбонистов. На концерте прозвучат произведения, которые любил Александр Шамиданов, сообщили в пресс-службе коллектива.

«На концерт будут приглашены близкие артиста, члены его семьи. Билеты на концерт все желающие смогут приобрести по единой цене 300 рублей, независимо от ряда и места», — сообщила пресс-секретарь НСО РБ Зарина Гайсина.

Музыкант оркестра, заслуженный артист Башкортостана Александр Шамиданов ушел из жизни в декабре минувшего года в возрасте 49 лет. Начав работать еще в студенческие годы, артист проработал в коллективе 24 года. В составе двух оркестров музыкант исполнял ведущие партии репертуара, являлся участником концертов, фестивалей, конкурсов, в том числе в Москве, Анталии (Турция), Южной Корее. В коллективе ценили его как талантливого тромбониста и отличного друга.