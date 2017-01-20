Видные российские флотоводцы: контр-адмирал Александр Пенкин (К 75-летию флотоводца)

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой, семидесятипятилетний юбилей отмечает Александр Пенкин — наш славный земляк, посвятивший жизнь и судьбу российскому флоту.

Александр Александрович Пенкин родился 20 января 1942 года в селе Ахлыстино Благовещенского района Башкирской АССР, в крестьянской семье.

Село располагалось на берегу полноводной Уфимки, куда Саша ходил смотреть на проплывающие мимо катера и баржи, пассажирские теплоходы. С самого детства в его душе появилась мечта стать настоящим моряком, носить бескозырку и флотский китель, плавать в море. Любимой его книгой стал роман Вениамина Каверина «Два капитана», который он знал почти наизусть и во всем старался быть похожим на главного героя Саню Григорьева.

Еще задолго до окончания средней школы Александр Пенкин начал готовиться к службе в Советской Армии, активно занимался спортом, изучал морское дело. Мечта молодого человека исполнилась — его взяли на морскую службу. Попал он на Черноморский флот. Служил в Севастополе, плавал по Черному и Средиземному морям на боевых кораблях. Уже будучи старшим матросом, остался на сверхсрочную службу.

Морское дело давалось Александру легко, поскольку все он делал с огромным желанием. С отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени адмирала П.С. Нахимова. Прошел все ступеньки непростой флотской карьеры. Настойчиво изучал техническую часть, системы вооружений, энергетические установки, тактику и стратегию успешных боевых действий против кораблей условного противника. Командовал подводными лодками, боевыми кораблями, на ракетном крейсере «Грозный» в качестве старшего офицера участвовал в дальних походах.

Позже Александр Пенкин являлся командиром тяжелого авианесущего крейсера «Киев», участвовал в морских учениях Черноморского и Северного флотов, нес боевую службу в Атлантике и Средиземном море. Оказывал интернациональную помощь союзникам нашего государства. Защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

Службе на Военно-морском флоте Александр Александрович отдал 36 лет. В 1989 году ему было присвоено воинское звание контр-адмирала. Его последняя должность — заместитель командующего Черноморским флотом по воспитательной работе.

За добросовестную и многолетнюю службу Александр Пенкин награждался орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, более чем двадцатью медалями.

Ныне Александр Александрович находится в отставке и проживает в подмосковной Балашихе. Помогает воспитывать внуков и правнуков. Является старшим методистом-педагогом в Московском городском клубе моряков и речников имени Петра Великого. Часто встречается с курсантами, школьниками и призывниками, ведет активную работу по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи, проводит «Уроки мужества».

Успехи во всех своих делах Александр Пенкин связывает с супругой Валентиной Владимировной, которая всегда поддерживала огонь в домашнем очаге, терпеливо ждала мужа во время дальних морских походов. Валентина Владимировна работала педагогом, имеет 37 лет педагогического стажа. 14 февраля 2014 года, в День влюбленных, в Балашихинском отделе ЗАГС состоялось торжественное чествование семейной пары Пенкиных, проживших в любви и согласии 50 лет.

Александр Пенкин никогда не забывает о своей малой родине. Часто посещает Башкирию и родной Благовещенский район, поддерживает тесные связи с Морским собранием Республики Башкортостан. Во время последнего приезда в Уфу летом 2016 года Александр Александрович встретился с юными моряками в Морском центре, курсантами Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта, передал интересные экспонаты в музей истории военных моряков Башкортостана.