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20 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии женщина при совершении мошеннических действий использовала чужой паспорт

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии женщина при совершении мошеннических действий использовала чужой паспорт Фото: Андрей Старостин

В Башкирии женщина при совершении мошеннических действий использовала чужой паспорт Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане жительница города Октябрьского осуждена за мошенничество и подделку документа, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Уточняется, что женщина, найдя чужой паспорт, вклеила в него свою фотографию. Данные поддельного документа она внесла в расписки об оплате за покупку у одного гражданина мобильного телефона, а у другого — планшетного компьютера. В установленный срок деньги мошенница не внесла, присвоив технику себе.

Злоумышленнице назначено наказание в виде года и семи месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Теги: мошенничество
 
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