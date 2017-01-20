В Башкирии женщина при совершении мошеннических действий использовала чужой паспорт Фото: Андрей Старостин В Башкирии женщина при совершении мошеннических действий использовала чужой паспорт Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане жительница города Октябрьского осуждена за мошенничество и подделку документа, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Уточняется, что женщина, найдя чужой паспорт, вклеила в него свою фотографию. Данные поддельного документа она внесла в расписки об оплате за покупку у одного гражданина мобильного телефона, а у другого — планшетного компьютера. В установленный срок деньги мошенница не внесла, присвоив технику себе.

Злоумышленнице назначено наказание в виде года и семи месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.