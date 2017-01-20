В Уфе легендарный танец «Семь девушек» впервые был исполнен на льду - видео Фото: Олег Яровиков В Уфе легендарный танец «Семь девушек» впервые был исполнен на льду - видео Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Матч звезд Женской хоккейной лиги открыл танец «Семь девушек» в исполнении артисток Ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова. Выступление состоялось в «Уфа-Арене» в рамках Недели Звезд Хоккея-2017.

Для исполнения на льду легендарного танца артисткам раздали специальные шипы, которые они надели на обувь.

«Было скользко, так как перед самым матчем залили лед. Мы переживали, поскольку танец лирический, всё должно быть синхронно, а самая маленькая оплошность сразу видна», — рассказали исполнительницы.

Зрители встречали танцующих девушек с большим восторгом, аплодировали. Танец «Семь девушек», поставленный прославленным хореографом Файзи Гаскаровым, является одной из визитных карточек ансамбля. Ранее при съемках клипа режиссером Риязом Исхаковым артистки исполняли этот танец и на крыше, и на поверхности озера, и под водой.

«Мы испытали супер ощущения, зал — как бесконечность! Прочувствовали всю мощную энергетику зрителей в Уфа-Арене», — сообщила народная артистка РБ Айсылу Гайнетдинова.

Итоги матча звезд Женской хоккейной лиги — в материале агентства «Башинформ».