Не стало уфимского арбитра Рафаэля Кадырова

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Не стало одного из самых харизматичных арбитров отечественного хоккея — уфимца Рафаэля Кадырова. Он скончался после тяжелой болезни.

О болезни Рафаэля стало известно в ноябре прошлого года. Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал информацию о недуге нашего земляка. Диагноз — астроцитома третьей степени. Об этом сообщал и «Башинформ».

Средства на лечение Рафаэля Разимовича выделила КХЛ, помогали хоккейные клубы, друзья и просто неравнодушные. К сожалению, победить тяжелый недуг так и не удалось. Рафаэль Кадыров умер утром 20 января 2017 года. Ему было 47 лет.

Рафаэль Кадыров был общепризнанным мастером среди действующих арбитров КХЛ, неизменно работал на матчах лиги с момента ее создания. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. За его плечами также весомый международный опыт — он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.