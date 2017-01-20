В уфимских школах с понедельника учащиеся приступят к занятиям

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Во всех уфимских школах с понедельника, 23 января, учащиеся приступят к занятиям. О возобновлении учебного процесса агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе администрации г.Уфы.

Напомним, каникулы школьников Уфы были продлены на неделю с целью предупреждения массового распространения острых респираторных вирусных инфекций. В общеобразовательных учреждениях города обучение проводилось дистанционно.