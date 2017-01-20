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20 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бижбулякском районе республики вновь произошло смертельное ДТП. Как сообщил в своем блоге начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, на дороге Бижбуляк — Аитово, на границе с Оренбургской областью, около 11 часов столкнулись «Лада Гранта» под управлением 82-летнего местного жителя, и грузовик МАЗ, который вел 39-летний житель Белебеевского района. По предварительным данным, на встречную полосу выехала «Гранта». Ее водитель погиб на месте происшествия.

Утром 19 января на дороге Бижбуляк — Приютово столкнулись «Ниссан Джук» и грузовик ГАЗ, в аварии погибли 30-летняя водительница иномарки и ее двухлетний сын.

Теги: ДТП
 
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