В Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты» Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты» Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бижбулякском районе республики вновь произошло смертельное ДТП. Как сообщил в своем блоге начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, на дороге Бижбуляк — Аитово, на границе с Оренбургской областью, около 11 часов столкнулись «Лада Гранта» под управлением 82-летнего местного жителя, и грузовик МАЗ, который вел 39-летний житель Белебеевского района. По предварительным данным, на встречную полосу выехала «Гранта». Ее водитель погиб на месте происшествия.

Утром 19 января на дороге Бижбуляк — Приютово столкнулись «Ниссан Джук» и грузовик ГАЗ, в аварии погибли 30-летняя водительница иномарки и ее двухлетний сын.