В Уфе пройдет выставка рисунков детей с аутизмом «АУууу...» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет выставка рисунков детей с аутизмом «АУууу...» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимский Центр современного искусства «Облака» приглашает на выставку рисунков детей с аутизмом «АУууу...». Открытие состоится 10 февраля. Проект инициирован Автономной некоммерческой организацией помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «РАСсвет» в рамках проекта по распространению информации об аутизме. Экспозиция включает более 50 работ детей от шести до 15 лет, выполненных в различной технике (живопись, графика, компьютерная графика).

«Общество мало знает о детях с ментальными нарушениями, поэтому зачастую не принимает их. Как преодолеть этот барьер? Мы считаем, что это можно сделать, предоставляя людям правдивую и точную информацию. Проект «АУууу…» показывает одну из интереснейших сторон жизни детей и подростков с аутизмом — их творчество», — говорят организаторы.

Выставка продлится до 3 марта. Время работы выставки с 10.00 до 22.00 без выходных. Вход свободный.