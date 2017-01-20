Журналистов Башкирии приглашают участвовать в Кубке СМИ по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу Фото: Олег Яровиков Журналистов Башкирии приглашают участвовать в Кубке СМИ по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналистов Башкортостана и Челябинской области приглашают участвовать в Кубке средств массовой информации по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Соревнования пройдут 4 февраля в Горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Кубок для представителей СМИ на озере Банном (Якты-куль) состоится уже в четвертый раз. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов Челябинской области и Союза журналистов РБ.

В соревнованиях примут участие команды из пяти человек. Количество болельщиков — до пяти человек от одной команды. В день соревнований катание и прокат инвентаря будут бесплатными. Командам для улучшения командного результата предлагается подготовить творческое задание. В качестве домашнего задания принимается видеоролик продолжительностью до трех минут на тему: «Почему нужно отдыхать в России?».

Условия участия — на сайте Союза журналистов РБ. Участники от Башкортостана не позднее 31 января должны заполнить заявку и выслать на адрес Союза журналистов РБ: journalist-rb@yandex.ru. Контактный телефон: (347) 276-42-66

Организаторы соревнований — ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-Курорт».