В Башкирии территория природного парка «Аслыкуль» будет номинироваться на получение статуса международных Рамсарских угодий

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане территория всего природного парка «Аслыкуль» будет номинироваться на получение статуса ценных международных водно-болотных угодий, или Рамсарских угодий. Об этом агентству «Башинформ» рассказал директор Уфимского института биологии РАН, доктор биологических наук Василий Мартыненко.

«Рамсарская конвенция», или «Конвенция о водно-болотных угодьях» была подписана в иранском городе Рамсар в 1971 году с целью защитить водно-болотные угодья, имеющие международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Выбор территории осуществляется по сложной системе критериев, а статус «Рамсарские угодья» подразумевает предоставление особого режима охраны и использования природных ресурсов. На территории России в настоящее время насчитывается 35 водно-болотных угодий международного значения.

«Территория всего природного парка «Аслыкуль» была выбрана нами исходя из нескольких критериев. Мы выполнили огромную работу по изучению флоры, фауны и растительности особо охраняемой природной территории, чтобы доказать ее уникальность. На территории парка находится самое крупное озеро Приуралья — Аслыкуль. Что немаловажно для придания статуса международных рамсарских угодий, озеро является местом для остановки и обитания самых разных видов водоплавающих птиц, — уточнил Василий Мартыненко. — Кроме того, через водораздел от озера находится болото Берказан-Камыш, самое крупное болото в Предуралье площадью 700 га, которое когда-то тоже являлось местом обитания редких животных и птиц, но было осушено, торф разработан. Сейчас идет подготовка болота к вторичному обводнению и восстановлению: будет возведена берегоукрепительная дамба, установлен специализированный переливной механизм. В следующем году объект будет запущен. По расчетам гидрологов, экосистема Берказана восстановится через 10-15 лет. Восстановление нарушенной человеком экосистемы — еще одно важное условие включения в номинацию «Рамсарские угодья». Также Рамсарские угодья включают в себя не только водные объекты — воду и болота, но и территорию водосбора, то есть все сырты, на склонах которых накапливается снег и попадает в водные объекты».

Проект одобрен Министерством природопользования и экологии Башкортостана. В ближайшее время досье на номинирование этой территории в качестве международных водных болотных угодий будет передано в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

«При положительном решении и включении объекта в Международное бюро по сохранению водно-болотных угодий территория природного парка «Аслыкуль» станет первым водно-болотным угодьем международного значения в Республике Башкортостан. Это однозначно поднимет статус региона и даст возможность получать средства на мониторинг и развитие этой территории из фондов программы развития ООН», — сообщил ученый.