В Башкирии всё больше семей решаются на рождение нескольких детей Фото: Олег Яровиков В Башкирии всё больше семей решаются на рождение нескольких детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане все больше семей решаются на рождение нескольких детей, сообщает Фонд социального страхования России по республике. По данным Фонда, в прошедшем году родовые сертификаты получили свыше 52 тысяч женщин. Как и в общем по России, в Башкортостане родилось больше мальчиков, их свыше 27 тысяч, девочек чуть меньше — около 25,5 тысячи. Средний рост малышей составил 52,07 см, средний вес — 3,33 кг. Средний возраст матерей — 29 лет.

В 2016 году в рамках программы «Родовой сертификат» региональное отделение ФСС направило 565 млн рублей. Из них более 151 млн рублей получили женские консультации за медицинские услуги в период беременности. Более 320 млн рублей перечислено родильным домам, более 93 млн — детским поликлиникам за услуги по наблюдению малышей первого года жизни.