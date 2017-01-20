В Уфе молодые профессионалы обсудят стратегию развития движения Ворлдскиллс

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе ведется подготовка ко второму региональному чемпионату «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia и JuniorSkills. Впервые для участников будет организована деловая программа.

Соревнования молодых профессионалов региона пройдут с 13 по 17 февраля на базе УГНТУ и колледжей республики. Мероприятия проводятся в соответствии с постановлением Главы Башкортостана, сообщили в Молодежной палате при Госсобрании РБ.

В обсуждении стратегии развития движения примут участие руководители и должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, топ-менеджмент российских и республиканских компаний, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса, научных и образовательных учреждений, служб управления персоналом.

Требования современной экономики к уровню подготовки рабочего и создание кадрового потенциала производственных рабочих обсудят в ходе дискуссионной площадки «Подготовка профессиональных рабочих кадров: сохранение традиций и внедрение инноваций».

О ранней профессионализации школьников, роли и перспективах развития JuniorSkills в системе общего образования речь пойдет на второй дискуссионной площадке «Дополнительное образование детей: лучшие практики на примере JuniorSkills».

Продолжится обсуждение системы практико-ориентированного обучения с привлечением работодателей в рамках круглого стола «Инженеры будущего — актуальные вопросы, перспективы развития профессии».

Ожидается, что гостем Башкортостана станет Игорь Грибанов, начальник управления регионального развития Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (г. Москва). При его участии пройдет круглый стол «Успешные практики проведения корпоративного чемпионата WordSkills».

Мастер-класс для заместителей директоров по учебной части профессиональных образовательных организаций, руководителей учебных центров по теме «Роль чемпионатов рабочих профессий по стандартам WorldSkills в национальной системе развития квалификаций» проведет бизнес-тренер Дмитрий Занин.

«В рамках деловой программа объединены бизнес, образование и госвласть. Участники обсудят вопросы повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования на основе гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов», — отметил директор Регионального координационного центра в РБ Ильшат Рахматуллин.