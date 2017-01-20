У башкирского общества «Динамо» впервые появился попечительский совет Фото: ТПП РБ У башкирского общества «Динамо» впервые появился попечительский совет Фото: ТПП РБ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

20 января в МВД по РБ состоялась VI Внеочередная конференция Региональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РБ», на которой впервые был избран Попечительский совет.

В состав Попечительского совета РОО ФСО «Динамо» РБ вошли главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, заместитель руководителя Администрации Главы РБ Тагир Ибрагимов, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов и президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев.

Как напомнили в ТПП, башкирское общество «Динамо» — крупнейшая спортивная организация. В системе российского спортобщества это единственный многофункциональный комплекс с игровыми аренами, футбольным полем, спортзалами, бассейнами, базой отдыха, тиром, гостиницей, автошколой, учебными заведениями, детским садом и другими подразделениями.

— Спорт высших достижений — это гордость не только нашей спортивной организации, но и всей страны, — отметил в своем выступлении врио председателя РОО ФСО «Динамо» РБ Рамиль Набиев. — У всех на слуху такие имена, как олимпиец Семен Елистратов — чемпион Европы в Сочи, мировой рекордсмен и абсолютный чемпион Европы-2016 в Германии; Рустем Арсланов — чемпион VI Европейских игр полицейских и пожарных по дзюдо в Испании и победитель Всемирных игр кочевников в Киргизии; Артур Субханкулов — серебряный и бронзовый призер чемпионатов России по боксу в 2015 и 2016 годах соответственно. Кроме того, он и его одноклубник Ярослав Дороничев одержали победу в составе национальной сборной во Всемирной серии бокса в Аргентине. Мурат Гугов — чемпион мира по грепплингу в Белорусии. Гамзат Зургараев и Дмитрий Туко — серебряные призеры Межконтинентального международного кубка национальных молодежных команд по дзюдо в Бразилии. Егор Цветков, Иса Исаев и Вацлав Давудов завоевали три золотые медали для сборной России в соревнованиях на Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге. Ислам Махачев — чемпион мира по боевому самбо в Болгарии. Все они, естественно, члены сборных России по своим видам спорта.

Для развития служебно-прикладных видов спорта и работы над физической подготовкой сотрудников правоохранительных ведомств в республиканской организации «Динамо» ежегодно проводится внутренняя спартакиада по 13 видам спорта. Лучшие из лучших отбираются в сборную, и защищают честь республики и спортобщества на Всероссийской спартакиаде Центрального Совета «Динамо». В минувшем году команда башкирских динамовцев заняла третье место в сильнейшей первой группе среди региональных организаций общества «Динамо».

Работа с подрастающим поколением — одно из важнейших направлений спортивного общества «Динамо» РБ. В спортивном клубе «Динамо» работают 17 секций: плавание, бокс, тхэквондо, самбо, кикбоксинг, футбол, рукопашный и универсальный бой, дзюдо, художественная гимнастика, фигурное катание, акробатика, студия хореографии, большой и настольный теннис, аэробика, бально-эстрадные танцы. Всего в секциях спортклуба занимаются полторы тысячи детей. С ними работают опытные тренеры первой и высшей категории, мастера спорта России и мастера спорта международного класса.