Самолет с хоккеистами Омска на смог приземлиться в заснеженной Уфе из-за плохих метеоусловий Фото: Олег Яровиков
Самолет с хоккеистами Омска на смог приземлиться в заснеженной Уфе из-за плохих метеоусловий
Самолет с хоккеистами Омска на смог приземлиться в заснеженной Уфе из-за плохих метеоусловий Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Самолет с представителями омского «Авангарда», летящими на Матч Звезд КХЛ, не смог приземлиться в Уфе по метеоусловиям. В официальном «твиттере» омичей сказано: «В Уфе плохая погода, поэтому самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев».
В Уфе сильный снегопад, на дорогах города большие пробки.