В Уфе отметили 10-летие создания башкирского новогоднего фильма «Рахмат» Фото: автор





В Уфе отметили 10-летие создания башкирского новогоднего фильма «Рахмат» Фото: автор

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе отметили 10-летие создания башкирской новогодней музыкальной комедии «Рахмат». В мероприятии, которое прошло в Музее советского быта, приняли участие постановочная группа, актеры фильма, председатель Союза кинематографистов РБ Фарит Габитов, известный оператор Михаил Новиков, кинематографисты. Встреча была организована по инициативе авторов сценария фильма Зухры и Тансулпан Буракаевых.

«Сценарий мы вместе с сестрой Зухрой писали еще в конце 90-х для телевидения, но там он так и не запустился, — рассказала Тансулпан Буракаева. — В итоге решили снимать на киностудии «Башкортостан». Начали в декабре 2006 года и по неопытности хотели успеть выпустить полуторачасовой фильм к новогодним праздникам. Тем не менее для полнометражного фильма мы его сделали невероятно быстро — за три месяца сняли и смонтировали».

Фильм «Рахмат» для постановщиков стал хорошим стартом. Режиссер из Казахстана, выпускник ВГИКа Ануар Райбаев снял в Уфе свою дебютную работу в большом кино. Оператор-постановщик Ильсур Ишаев представил работу в качестве дипломной в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения.

«В бюджете и технических возможностях мы были очень ограничены. Фильм «Рахмат» получился благодаря интересной истории и прекрасной игре актеров, — говорит режиссер Ануар Райбаев. — Этот фильм, снятый в России, закалил меня, стал хорошей школой, открыл дорогу в большой кинематограф. После этого я снял в Казахстане три больших сериала».

Собравшиеся еще раз посмотрели фильм. Каждый эпизод, снятый на центральных улицах Уфы, в коридорах тогдашнего здания киностудии и в квартире у директора, вызывал целую бурю ярких воспоминаний о съемках. Сыгравшие в фильме главные роли Ильфат Юмагулов, Сайда Ильясова, Гульназ Имамова, автор-исполнитель песни «Рахмат» Галинур Юламанов, звукорежиссер Роман Пожидаев, сотрудники киностудии «Башкортостан» и тогдашний директор Айбулат Юнусов, художник Руслан Магалимов — все с большой теплотой вспоминали этот опыт и, как в самом фильме, от души благодарили друг друга: «Рәхмәт!». Интервью и кадры встречи войдут в готовящийся фильм о фильме.

«Рәхмәт» («Спасибо») — музыкальная комедия для семейного просмотра. Фильм был снят на киностудии «Башкортостан» с минимальным бюджетом. Помимо упомянутых, в фильме снимались известные актеры Азат Зиганшин, Азамат Гафаров, Ильнур Лукманов, Хаким Муртазин, популярные эстрадные исполнители МС Баш, Сагидулла Байегет, дети кинематографистов. В ролях «засветились» деятели культуры Урал Идельбаев, Сулпан Аскарова, Зиля Сагадеева. Премьера состоялась в Уфе в апреле 2007 года. С тех пор фильм ежегодно показывается в новогоднем эфире республиканских каналов. В 2008 году «Рахмат» демонстрировался во внеконкурсных программах в Казани на фестивале мусульманского кино «Золотой Минбар», а через несколько дней в Анталии (Турция) в рамках IV Международного фестиваля евразийского кино. Комедия была также представлена в Алматы (Казахстан).