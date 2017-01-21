В Башкирии пройдут торжества к 100-ю юбилея I съезда мари в Бирске
УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Подготовка к празднованию 100-летнего юбилея I съезда мари, который прошел 15-25 июля 1917 года в Бирске стала главной темой заседание правления Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий».
Заседание вел председатель РМНКА «Эрвел Марий» РБ Павел Бикмурзин. В работе приняли участие представители Министерства культуры, руководство Дома дружбы народов Республики Башкортостан, Центра гуманитарных исследований при Министерстве культуры, представители марийской общественности Уфы и Бирска, Балтачевского, Дюртюлинского, Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, Шаранского, Янаульского муниципальных районов.
Был избран оргкомитет торжеств, обсуждены конкретные мероприятия. Предложено провести научно-практическую конференцию, юбилейный концерт, круглый стол, посвященный одному из активных организаторов и участников съезда В.Васильеву на его родине в Янаульском районе, уроки памяти в образовательных учреждениях в местах компактного проживания марийского населения и другие мероприятия. В рамках юбилейных мероприятий предложено провести фестиваль восточно-марийского танца «Ший кандра» («Серебряная веревочка») в селе Калтасы.