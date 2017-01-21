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21 января Суббота

Уфа   °

В Башкирии снегопад не отразился на движении пригородных поездов

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Неблагоприятные погодные условия не отразились на движении пригородных поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Об этом сообщил пресс-секретарь транспортной организации Сергей Спатар.

«Движение пригородных поездов, несмотря на снегопад, осуществляется в штатном режиме по расписанию, на отдельных маршрутах мы даже отмечаем некоторое увеличении пассажиропотока», — отметил представитель компании.

Теги: погода,транспорт,пригородные поезда
 
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