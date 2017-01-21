Славные имена: комдив Ахтям Бахтизин (К 120-летию со дня рождения)

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня отмечается 120-летие со дня рождения Ахтяма Мусалимовича Бахтизина ‑ легендарного командира Красной Армии, одного из славных сынов Башкортостана, проявившего беспримерное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны.

Ахтям Бахтизин родился 21 января 1897 года в деревне Верхнее Аташево Белебеевского уезда Уфимской губернии Российской империи, ныне село Верхний Аташ Чекмагушевского муниципального района Республики Башкортостан.

Ахтям рос и воспитывался в бедной крестьянской семье. Летом он пас скот, зимой учился в местном медресе. В пятнадцать лет ушел на заработки, работал коногоном и забойщиком на угольных шахтах в Черемхово под Иркутском. Одновременно вечерами помогал хозяину шахты в домашних делах.

В 1914 году хозяин шахты, приписав Ахтяму два года, отправил его в армию вместо своего сына. Вскоре там Ахтям Бахтизин получил младший офицерский чин. С 1915 года он служил старшим унтер-офицером в лейб-гвардии Семеновском и 304 пехотном полках на Западном фронте. Проявил мужество и отвагу, был награжден Георгиевскими крестами всех четырех степеней ‑ стал полным Георгиевским кавалером.

С 1917 года Ахтям Мусалимович принимал активное участие в революционном движении армии, избирался членом полкового комитета. Был тяжело ранен. После излечения его направили в Уфимскую школу военных инструкторов. Летом 1918 года Ахтям Бахтизин приезжает в родную деревню, организовывает партизанский отряд, который влился в сводный отряд красного командира Александра Чеверева.

Ахтям Бахтизин геройски воевал в 247 стрелковом полку 28-й Железной дивизии под командованием Владимира Азина. В 1922 году окончил высшую военную школу в Киеве, затем участвовал в ликвидации басмачей в Средней Азии в составе 203-го и 18-го стрелковых полков на Южном и Туркестанском фронтах. С 1923 года служил в 100-м стрелковом полку в Уфе.

С 1927 года Ахтям Бахтизин преподавал в Объединенной татаро-башкирской школе им. ТатЦИКа в Казани. В 1930 году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА имени III Коминтерна (Курсы «Выстрел») и был назначен командиром учебного батальона. Затем вновь преподавал в Казани. С 1933 года Ахтям Бахтизин ‑ командир 107-го отдельного стрелкового батальона Благовещенского укрепрайона в Приморье. В 1938 году он назначается помощником командира 169-го стрелкового полка, принимает участие в боях на озере Хасан.

С августа 1939 года Ахтям Мусалимович являлся командиром 284-го стрелкового полка в Казани. В том же году в должности командира 662-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 9-й армии Северо-Западного фронта участвовал в боях с белофиннами. Был тяжело ранен и уволен в запас по инвалидности, однако добился повторной отправки на фронт.

С июня 1941 года Ахтям Бахтизин служил в группе контроля при Ставке Верховного Главнокомандования. В 1943 году после настойчивых обращений был направлен в действующую армию. С середины 1943 года являлся командиром 323-й стрелковой дивизии 11-й армии Западного, затем Брянского фронтов. Воевал на Орловщине.

Гвардии полковник Ахтям Бахтизин погиб 15 августа 1943 года при освобождении города Карачев Орловской (ныне ‑ Брянской) области. Машина комдива подорвалась на мине, когда дивизия вступала в освобожденный город.

Боевые подвиги Ахтяма Бахтизина отмечены высокими наградами. Он награждался орденами Боевого Красного Знамени (1918, 1940), Отечественной войны 1-й степени (1943), медалью «20 лет РККА» и другими наградами.

В селе Верхний Аташ и городе Карачеве легендарному командиру установлены памятники. В одной из школ города Карачева установлена мемориальная доска. Боевому пути Ахтяма Мусалимовича посвящены роман башкирского писателя Вазиха Исхакова «Бахтизин» и песня композитора Муфтадина Гилязева на стихи Виля Казыханова, написаны многие книги и очерки. Посмертно Бахтизину присвоено имя Почетного гражданина города Карачев. Имя славного командира носят улицы в Советском районе города Казани, селах Верхний Аташ, Урняк и Чекмагуш Чекмагушевского муниципального района Республики Башкортостан.