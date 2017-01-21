Мэр Уфы поручил очистить школы от снега в связи с окончанием карантина Фото: Олег Яровиков Мэр Уфы поручил очистить школы от снега в связи с окончанием карантина Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в субботу, 21 января, дал поручение руководителям коммунальных служб очистить подъездные пути к школам и прилегающих к ним территорий. Как пояснили в пресс-службе мэрии, поручение дано в связи с тем, что в школах города Уфы возобновляется учебный процесс после недельного карантина.

Подъездные пути должны обеспечивать возможность проезда до школы и обратно – такая задача поставлена перед городскими службами.