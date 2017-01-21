В Уфе угнали белый Hyundai Solaris Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе
В Уфе угнали белый Hyundai Solaris
В Уфе угнали белый Hyundai Solaris Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе
УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе дорожная полиция разыскивает угнанный «Хендай Солярис». Машину похитили 20 января в период с 12.00 до 21.20 со двора дома N90 по улице Свердлова. Госномер У 420 ВХ 102, белого цвета, кузов хэтчбек, задние стекла тонированные, на передних сиденьях белые меховые чехлы, меховая оплетка руля. При наличии какой-либо информации связаться по телефону 237-19-60, 8-937-150-1777.