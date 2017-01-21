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21 января Суббота

Уфа   °

В Уфе угнали белый Hyundai Solaris

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе угнали белый Hyundai Solaris Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

В Уфе угнали белый Hyundai Solaris Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе дорожная полиция разыскивает угнанный «Хендай Солярис». Машину похитили 20 января в период с 12.00 до 21.20 со двора дома N90 по улице Свердлова. Госномер У 420 ВХ 102, белого цвета, кузов хэтчбек, задние стекла тонированные, на передних сиденьях белые меховые чехлы, меховая оплетка руля. При наличии какой-либо информации связаться по телефону 237-19-60, 8-937-150-1777.

Теги: угоны,автомобили,розыск
 
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