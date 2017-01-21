Делегация Башкирии принимает участие в XVI съезде партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба Единой России Делегация Башкирии принимает участие в XVI съезде партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Представители Башкирии принимают участие в отчетно-выборном Съезде «Единой России», который открылся 21 января в Москве. В составе официальной делегации — секретарь регионального исполкома Башкортостанского отделения партии, председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв, руководитель регионального отделения партии Руслан Гизатуллин, а также избранные делегаты – представители первичных отделений. Участники съезда из нашего региона представляют различные сферы – здравоохранение, образование, сельское хозяйство, предпринимательство, сообщили в пресс—службе регионального отделения.

«Делегация Башкортостана одна из самых многочисленных на съезде. Акцент сделан на руководителей первичных организаций, так как они являются основой нашей партии», — прокомментировал Константин Толкачев.

Отчетно-выборный съезд «Единой России» продлится два дня. Сегодня работа пройдет по семи направлениям: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава». Все делегаты разделятся по интересующим их дискуссионным площадкам. В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. В завершающий день, 22 января состоится пленарное заседание, на котором будут подведены итоги пятилетнего избирательного цикла.