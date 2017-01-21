«Единая Россия» усилит контроль за реализацией программ по капитальному ремонту жилья

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» в 2017 году усилит контроль за реализацией программ по капитальному ремонту жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы от Башкортостана, модератор дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме» Павел Качкаев в рамках первого дня съезда партии «Единая Россия».

По мнению депутата, общественный контроль в сфере ЖКХ уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент.

«В стране такая работа ведется давно и помогает найти проблемные точки в сфере ЖКХ. Теперь необходимо максимально распространить этот опыт на сферу капремонта многоквартирных домов. Сегодня люди делают отчисления в фонд капитального ремонта. Будет правильно, если сами жильцы будут контролировать ход этих работ», — считает Павел Качкаев.

Депутат напомнил, что общественники уже выступили с рядом инициатив в этой сфере, в том числе касающихся изменений в законодательство о капремонте. Примером является предложение о внесении в перечень работ ремонта перекрытий.

«Речь идет о каменных домах с деревянными перекрытиями. Ведь часто получается так, что дом находится в нормальном состоянии, но перекрытия в нем сгнили. При этом их замена не внесена ни в перечень работ по текущему ремонту и содержанию дома, ни в перечень капитальных работ», — пояснил модератор.

Павел Качкаев отметил, что партией, совместно с Правительством России реализуются проекты, которые помогают решать сложные задачи по улучшению качества жизни людей. По его словам, за последние годы проделана достаточно объемная работа. Сформирована и исполняется «Стратегия развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года», запущена и начала действовать программа «Жилье для российской семьи», действует программасъезд «Развитие транспортной системы».