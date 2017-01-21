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21 января Суббота

Уфа   °

На Мастер-шоу-2017 в «Комбинированой эстафете мастеров» выиграл Восток и досрочно победил в этом показательном турнире

СПОРТ

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе продолжается Мастер-шоу-2017. Проведён пятый конкурс. «Комбинированой эстафете мастеров» снова оказалась за командой Востока.

В этом конкурсе уфимский «Салават Юлаев» представлял Сами Леписте, который свою задачу выполнил на все сто — дважды поразил ворота с двух бросков.

Восток досрочно выиграл Мастер-шоу-2017, ведь ведёт 4:1 в семираундовом турнире.

Теги: Хоккей,Мастер-шоу-2017
 
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