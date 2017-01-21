В Уфе Мастер-шоу-2017 со счетом 5:2 выиграла команда Востока
УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В «Уфа-Арене» завершилось Мастер-шоу, предваряющее финальный день Матча Звезд КХЛ-2017. С итоговым счетом 5:2 в нем победу праздновали представители Восточной Конференции.
Ведя 4:1, «восточные» парни проиграли конкурс «Лучшая защита, мощное нападение», но выиграли последнюю «Большую эстафету».
В Мастер-шоу-2017 приняли участие игроки уфимского «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов, Сами Леписте, Захар Арзамасцев и Энвер Лисин.
Лисин оказался самым быстрым в этот вечер, он выиграл конкурс «Самый быстрый круг» и поставил победную точку в последней «Эстафете».