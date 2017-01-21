Зариф Байгускаров: «Реализация программы «Единой России» – приоритет законодательной политики»

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Программа «Единой России» – стратегический план развития нашей страны, в котором обозначены конкретные меры по укреплению российской государственности, развитию экономики и улучшению жизни граждан. Однако эффективная реализация ее положений невозможна без создания качественной законодательной базы, закладывающей основы для слаженной работы органов государственной власти, защиты прав и свобод граждан. Поэтому выполнение наказов избирателей, нашедших выражение в программе «Единой России», является безусловным приоритетом в работе депутатов фракции в Государственной Думе. Об этом заявил по итогам работы секции «Качество государства» на отчетно-выборном съезде «Единой России» депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан Зариф Байгускаров.

«На дискуссионной площадке «Качество государства» состоялось конструктивное обсуждение того, что уже удалось сделать для реализации программы партии «Единая Россия» и того, что еще предстоит сделать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе и в части законодательного обеспечения реализации этих программных документов», — отметил Зариф Закирович.

Депутат также добавил, что необходимо активно продолжать работу по внесению изменений в законодательство, направленных на защиту социально уязвимых групп населения, снятию необоснованных и неоправданных ограничений для граждан и бизнеса.

«Ярким примером такой работы является освобождение в 2017 и 2018 годах от налогов самозанятых граждан – репетиторов, сиделок, нянь и домработниц – тех людей, которые в силу непростых жизненных обстоятельств вынуждены работать «неофициально». Это позволит им в течение этих двух лет спокойно войти в нормальный ритм легальной работы. Также важным достижением стало введение уголовной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Данная мера позволит защитить бизнес от незаконного воздействия со стороны недобросовестных работников правоохранительных органов», — подчеркнул Зариф Байгускаров.