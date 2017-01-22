В Уфе Открытый конкурс кураистов имени Рустама Шарипова принимает заявки

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проводится Открытый конкурс кураистов имени Рустама Шарипова. Отборочный тур и торжественное закрытие конкурса состоятся в концертном зале Дома культуры Республиканского центра народного творчества 18 февраля. Победители в возрасте от 16 до 35 лет будут также принимать участие в мероприятии, которое пройдет в РК «Огни Уфы» вечером того же дня.

Конкурс кураистов проводится в целях пропаганды традиций игры на курае среди молодежи и увековечения памяти известного кураиста, лауреата международных и республиканских конкурсов Рустама Шарипова. В конкурсе могут принять участие профессиональные и самодеятельные исполнители на курае. Конкурсанты должны владеть традиционной исполнительской культурой.

Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят известные кураисты, педагоги по классу курая, мастера искусств, знатоки народного творчества, представители Союза кураистов республики.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля на эл. почту gukrcnt@mail.ru, телефон 8 (347) 289-65-50.

Рустам Шарипов — талантливый молодой кураист, солист Башкирской государственной филармонии, лауреат республиканских конкурсов, безвременно ушедший из жизни в июне 2013 года. Республиканский конкурс кураистов памяти Рустама Шарипова впервые прошел в Уфе в 2016 году. В музыкальном состязании приняли участие более 80 исполнителей.