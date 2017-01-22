В Башкирии фестиваль «Крещенские морозы-2017» назвал имена победителей

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Бирске завершился Республиканский открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Традиционное мероприятие состоялось уже в 23-й раз. На гала-концерте, который торжественно закрыл конкурс, были названы имена победителей.

Гран-при фестиваля завоевали 20-летняя москвичка Екатерина Таран, группа «Инкес» из Уфы и танцевальный коллектив «Радуга» из Бирска. Победители были награждены дипломами, получили памятные статуэтки и денежные призы.

В этом году в конкурсе приняли участие 88 исполнителей и коллективы из городов и районов Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Когалыма и Киева. Впервые в этом году география конкурса шагнула за пределы республики и был в разы увеличен призовой фонд: Гран-при — 30 тысяч, первое место — 20 тысяч, второе место — 10 тысяч и третье место — 5 тысяч рублей. Ради увеличения призового фонда организаторы решились пожертвовать приглашенный звездой. Участники состязались в номинациях: эстрадная музыка, эстрадная песня, рэп-исполнители, музыкальные группы, эстрадный танец.