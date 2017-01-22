В Уфе «Толпар» примет «Мамонтов Югры» Фото: Дмитрий Слезин
В Уфе «Толпар» примет «Мамонтов Югры»
В Уфе «Толпар» примет «Мамонтов Югры» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
22 и 23 января уфимская молодежная команда «Толпар» проведет свои очередные домашние матчи в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2016/17. Соперником станут ханты-мансийские «Мамонты Югры».
22 января игра начнется в 11.00, а 23 января — в 18:30.
Оба матча пройдут во Дворце спорта на улице Зорге.