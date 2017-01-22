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22 января Воскресенье

Уфа   °

Уфу ждет воскресный десерт Недели Звезд хоккея - Матч Звезд КХЛ-2017

СПОРТ

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 22 января, в Уфе завершится Неделя Звезд хоккея-2017. Заключительным аккордом станет Матч Звезд КХЛ-2017. В этом году он пройдет в новом формате — сначала полуфинал сыграют Дивизионы Восточной Конференции, затем — Западной.

В 14 (мск) часов на лед «Уфа-Арены» выйдут команды Дивизиона Чернышева и Харламова. А в 15 часов — Боброва и Тарасова.

После будет сыгран Финал между победителями этих матчей.

Уфимский «Салават Юлаев» в этом мероприятии представляют пять человек: в Дивизионе Чернышева играют Захар Арзамасцев, Сами Леписте, Энвер Лисин и Кирилл Капризов; за «тарасовцев» выступит молодой Кирилл Цулыгин, выбранный одним из лучших после Кубка Вызова МХЛ-2017.

Теги: хоккей,КХЛ,Матч Звезд КХЛ-2017
 
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