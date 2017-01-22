Жительница Башкирии лишилась денег, дав знакомому воспользоваться своим телефоном

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница Ишимбая лишилась восьми тысяч рублей, дав своему бывшему коллеге воспользоваться своим телефоном

Выяснилось, что раннее женщина подключила на своем телефоне банковскую услугу. Доверчивостью горожанки воспользовался ее бывший коллега. Взяв у нее телефон, он с помощью приложения перевел деньги себе на карту.

Подозреваемый был задержан и признался в содеянном, сообщает МВД по РБ. Оказалось, что деньги он уже потратил на собственные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».