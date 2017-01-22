В Башкортостане «Единая Россия» активно поддерживает некоммерческий сектор - делегат XVI Съезда Партии Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Башкортостане «Единая Россия» активно поддерживает некоммерческий сектор - делегат XVI Съезда Партии Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Единая Россия» поддерживает некоммерческий сектор, что особенно чувствуется в Башкортостане. Об этом заявил делегат XVI Съезда Партии — секретарь первичного отделения, директор благотворительного фонда и центра дополнительного образования «Мать и дитя» Тимур Кунаккузин. Накануне, в первый день работы Съезда он посетил дискуссионную площадку «Социальная политика».

«Мне, как представителю некоммерческого сектора, особенно приятно было услышать, что НКО станет полноценным партнером государства не только в социальной сфере, но и во многих других», — сказал Тимур Кунаккузин.

Делегат отметил, что многие представители НКО в Башкирии уже сегодня имеют большую практику совместных проектов и деятельности с органами власти.

«Например, опыт нашего благотворительного фонда уникален для России. Мы открыли полиграфическую мастерскую на средства гранта, полученного по линии Минтруда республики, и сегодня инвалиды, зарабатывая деньги, сами стали операторами-грантодателями. А первым заказчиком нашей продукции стало республиканское отделение «Единой России». Это является ярким примером того, что партия несет социальную ответственность», — подчеркнул делегат.