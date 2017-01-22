Опыт модернизации сельских клубов Башкирии признан образцовым на Съезде «Единой России» Фото: БРО ВПП «Единая Россия» Опыт модернизации сельских клубов Башкирии признан образцовым на Съезде «Единой России» Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Опыт Башкортостана в части модернизации сельских клубов признан образцовым, пример республики предложено перенимать другим регионам. Об этом в ходе XVI Съезда «Единой России», который проходит в Москве 21-22 января, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Как рассказал делегат из Башкортостана, начальник отдела культуры администрации Кигинского района, член местного политического совета, секретарь первичного отделения Ильдар Шарафутдинов, партийный проект «Местный дом культуры» очень значим для жителей деревень и малых городов.

«Благодаря данной программе сельские дома культуры получат реальную помощь. Было приятно, что в ходе дискуссии «Умная сила и культурное лидерство» министр культуры России назвал Башкортостан лидером по открытию многофункциональных сельских домов культуры», — сказал делегат.

Значимость проекта отметила и депутат Госдумы от республики Зугура Рахматуллина.

«Действительно, особенно сельские клубные учреждения вносят очень достойную лепту в духовное формирование и просвещение сельского ученика», — считает парламентарий.

Ильдар Шарафутдинов рассказал, что в Кигинском районе Башкортостана в 2015 году был открыт многофункциональный сельский дом культуры.

«В 2017 году благодаря реализации партийного проекта у нас появится еще один современный центр культуры», — сообщил делегат.