В Башкирии мужчина расплатился в магазине купюрой «банка приколов» Фото: из открытых источников В Башкирии мужчина расплатился в магазине купюрой «банка приколов» Фото: из открытых источников

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Туймазы 32-летний безработный мужчина пытался расплатиться за спиртное в продуктовом магазине купюрой «банка приколов». В обмане покупателя уличила продавщица. Злоумышленник убежал вместе с похищенным — бутылками водки и портвейна.

Задержать подозреваемого в грабеже помогли камеры видеонаблюдения, информирует региональное МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».