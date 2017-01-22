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22 января Воскресенье

Уфа   °

Нефтекамский «Торос» попробует одолеть чеховскую «Звезду»

СПОРТ

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» в воскресенье, 22 января, сыграет первый в 2017 году домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником будет чеховская «Звезда».

В первом матче сезона «Торос» уступил в гостях «Звезде» со счетом 1:3.

В наступившем году нефтекамский клуб уже успел проиграть четыре раза подряд.

Ныне у «Тороса» 11-е место, в активе команды 66 очков.

У «Звезды» на пять очков больше, шестое место.

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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