Константин Толкачёв: Во второй день Съезда «Единой России» ожидается обновление руководящего состава Фото: БРО ВПП «Единая Россия» Константин Толкачёв: Во второй день Съезда «Единой России» ожидается обновление руководящего состава Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Москве открылся второй день работы XVI Съезда Всероссийской политической Партии «Единая Россия», который проходит в Москве 21-22 января. Сегодня планируется принять ряд кадровых решений.

В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях Партии. Таким образом, «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров.

Сегодня также, планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.

«Вчера достаточно напряженная работа прошла, члены нашей делегации были представлены на семи площадках. Было высказано очень много интересных предложений. Сегодня все они найдут отражение в работе Съезда. В ходе заседаний Высшего, Генерального советов будет определена окончательная повестка Съезда и те кандидатуры, которые будут предложены в составы данных советов Партии. Мы ждем выступление председателя Партии Дмитрия Медведева. Ключевые тезисы лягут в основу решения Съезда»,- сказал секретарь регионального исполкома республиканского отделения партии, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.

Всего в работе Съезда принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Делегация из Башкортостана, как отметил накануне Константин Толкачёв, является одной из самых многочисленных. Педагоги, врачи, аграрии, муниципальные служащие, предприниматели нашего региона приехали обменяться опытом с коллегами, ознакомились с результатами партийных проектов, обсудили вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.