Рустэм Хамитов избран в состав Высшего Совета «Единой России»Фото: БРО ВПП «Единая Россия»
Рустэм Хамитов избран в состав Высшего Совета «Единой России»
Рустэм Хамитов избран в состав Высшего Совета «Единой России»Фото: БРО ВПП «Единая Россия»
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов избран в состав Высшего Совета политической партии «Единой России». Таковы результаты голосования делегатов Съезда Партии в Москве 22 января.
Борис Грызлов избран Председателем Высшего Совета Партии «Единая Россия». Также делегатами XVI Съезда «Единой России» на новый пятилетний срок председателем Партии единогласно был избран Дмитрий Медведев.
«Вношу съезду кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для избрания председателя партии на новый пятилетний срок… Принимается», — заявил Борис Грызлов.
Еще два представителя Башкортостана — секретарь республиканского отделения партии, председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв и депутат Госдумы Павел Качкаев были избраны в состав Генерального Совета Партии.
Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин вошел в состав Центральной контрольной комиссии Партии.