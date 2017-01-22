Константин Толкачёв: «Избрание Рустэма Хамитова в Высший Совет Партии - свидетельство того авторитета, который имеет Глава Башкортостана»

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Секретарь республиканского отделения партии, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв рассказал об итогах XVI Съезда Партии «Единая Россия»

«Главным лейтмотивом Съезда «Единой России» явилось, несомненно, выступление лидера Партии Дмитрия Медведева с очень детальным анализом прошедшей кампании по избранию депутатов Госдумы. «Единая Россия», как известно, победила с очень внушительным запасом, приобретя конституционное большинство в составе Государственной Думы. Это позволит, практически используя только ресурс Партии, в случае необходимости обеспечить принятие любых законов, в том числе, и конституционого характера», — сказал Секретарь.

Как отметил Константин Толкачёв, Дмитрий Медведев заявил, что все предложения, которые содержались в предвыборной программе Партии, безусловно будут выполнены. Лидер «Единой России» обратил внимание на необходимость поддержки сельского хозяйства, здравоохранения, медицины, всех социальных аспектов жизнедеятельности государства и общества.

«Дмитрий Медведев подчеркнул, что нам не приходится ждать отмены санкций, поэтому надеяться надо только на свои силы, на те ресурсы, которыми мы обладаем. А они у нас значительные, они позволят обеспечить нам поступательное развитие», — сказал Константин Толкачёв.

Он также отметил, что опыт предвыборной кампании, проведения праймериз будет распространен и на избрание региональных парламентов.

Делегация Башкортостана поздравила Рустэма Хамитова с избранием в Высший Совет Партии.

«Это заслуженное избрание, свидетельство того авторитета, который имеет Глава нашей республики, оценка достижений Башкортостана», — прокомментировал Константин Толкачёв.