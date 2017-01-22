Башкирские мотогонщики заняли весь пьедестал первенства России

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Все медали завершившегося в Вятских Полянах первенства России по мотогонкам на льду достались гонщикам из Башкирии. Чемпионом второй год подряд стал Дмитрий Солянников из стерлитамакского "Каустика". Вместе с золотой медалью он завоевал путевку на чемпионат Европы, серебряным призером которого был в прошлом году. Серебряная медаль первенства России досталась уфимцу Никите Шадрину из ЦТВС им. Г.Кадырова, а бронзовая - одноклубнику чемпиона Никите Тарасову. Первую пятерку замкнул Вадим Свинухов ("Каустик") а в десятку вошел дебютант сезона Никита Богданов (ЦТВС).

После первого дня соревнований во главе турнирной таблицы оказались тольяттинец Михаил Литвинов и Дмитрий Солянников — по 14 очков; по 13 набрали оба Никиты — Шадрин и Тарасов. Во второй день наиболее успешно выступал Шадрин, выигравший четыре заезда подряд и опередивший Литвинова, Солянникова и Тарасова. Но не менее успешно ездил и Свинухов, неудачно выступивший накануне (всего 6 очков). Во второй день за четыре серии и у него было 12 очков. В заключительном заезде на входе в первый поворот Свинухов оказался впереди, а Шадрин, пытаясь не отстать, заехал двумя колесами за линию трека, и его результат был аннулирован.

В результате, у уфимца осталось 25 очков — на два меньше, чем у Солянникова.

Результаты первой пятерки: Солянников — 27 очков, Шадрин — 25, Тарасов — 24, Литвинов — 23, Свинухов — 21.