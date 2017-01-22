Уфа будет претендовать на проведение крупных международных соревнований по хоккею – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Уфа будет претендовать на проведение крупных международных соревнований по хоккею – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

Уфа будет претендовать на проведение новых крупных международных соревнований. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, подводя итоги завершившейся сегодня Недели звёзд хоккея – 2017.

– Мы, безусловно, готовы проводить новые соревнования и претендуем на то, чтобы получить самые крупные, в том числе международные соревнования по хоккею – и мужскому, и женскому, – сказал руководитель республики. – Будем стараться, чтобы большой хоккей всегда был в Уфе.

Рустэм Хамитов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключили возможности проведения в Уфе Чемпионата мира по хоккею.

– Может быть. Почему нет, – отметил господин Фазель.

Напомним, что Неделя большого хоккея в столице Башкортостана завершилась Матчем звёзд КХЛ, который впервые в истории прошёл в новом формате – в рамках турнира четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона лиги. Финальный поединок между Востоком и Западом завершился победой Дивизиона Чернышёва со счётом 3:2.