В Уфе прошли традиционные Рождественские встречи для одаренных детей

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Доме-музее С.Т. Аксакова в 24-й раз прошел Рождественский праздник, собравший одаренных детей. Среди них были юные музыканты, чтецы, начинающие поэты, делающие свои первые шаги в искусстве и литературе.

Программа праздника была насыщенной: экскурсия по музею, знакомство с его выставками, концерт юных музыкантов и чтецов, праздничное чаепитие у аксаковского самовара и новогодней елки, фотографирование и подарки. В Рождественском концерте приняли участие 23 юных дарования из ССМК, Уфимской детской школы искусств, ДМШ № 2 и ДМШ № 5, ДМШ № 9 им. А. Искужина, Центра детского творчества «Салям» и театральной студии «Синяя птица».

Подготовили концерт директор Башкортостанского филиала Российского фонда культуры Гюльнара Иксанова и заслуженный работник культуры, руководитель программы «Новые имена» Диана Латыпова. С добрыми напутствиями к детям обратились гости — поэт, переводчик, член Союза писателей России и Башкортостана Сергей Янаки и директор Крестовоздвиженской библиотеки Ирина Ентальцева. В музыкально-поэтической гостиной также приняли участие самодеятельные поэты Борис Курчатов и Татьяна Кочкина, актриса, руководитель театральной студии «Синяя птица» Диана Кулик, актриса Национального Молодежного театра им. М.Карима Юлия Ныркова, журналист Сергей Орлов и другие гости.

Традиция проведения музыкально-литературного праздника была заложена первым руководителем программы «Новые имена», заслуженной артисткой Башкортостана Светланой Хамидуллиной. По ее инициативе в Доме-музее С.Т.Аксакова с 1993 года проходят Рождественские встречи для одаренных детей.