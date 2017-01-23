Видные деятели театра Башкортостана: Рафиль Набиуллин (К 65-летию со дня рождения актера)

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 65 лет Рафилю Набиуллину — одному из самых ярких драматических артистов Башкортостана последних десятилетий. Его вдохновенной игрой на сцене всегда восхищались любители Башкирского драмтеатра. К сожалению, судьба даровала актеру совсем короткую жизнь, он покинул этот мир в расцвете творческих сил, едва отметив свое пятидесятилетие.

Рафиль Равилевич Набиуллин родился 23 января 1952 года в Уфе, в семье служащих.

С раннего детства он испытывал интерес к театру, отличался музыкальностью и пластичностью. Еще в школьные годы Рафиль ходил заниматься в театральный кружок при Уфимском дворце пионеров, который вела Татьяна Михайловна Карнаухова, подвижник и великий знаток театра. Из этого кружка вышло немало известных актеров и режиссеров.

В 1969 году Рафиль поступил на театральный факультет Уфимского государственного института искусств, где учился у выдающихся деятелей театра Габдуллы Гилязева и Фардуны Касимовой. В годы учебы Рафиль Набиуллин много играл в учебном театре УГИИ и на сцене Башакадемтеатра драмы, получив некоторый опыт актерской работы.

В 1973 году после окончания института стал работать в БАТД, очень быстро вошел в число ведущих артистов театра. В 1979 году он вступил в члены Союза театральных деятелей республики. С 1989 года Рафиль Набиуллин одновременно преподавал актерское мастерство в УГИИ.

Рафиль Равилевич проявил себя как актер многогранного сценического дарования. Он обладал запоминающейся и красивой внешностью, интеллигентным видом, выделялся высоким ростом и статностью, имел музыкальные данные, прекрасную дикцию и блестяще знал все тонкости русского и башкирского языков, хорошо знал английский язык. Актер имел очень широкий творческий диапазон.

С именем Рафиля Набиуллина связано развитие современного национального театрального искусства Башкортостана. Он сумел создать целую галерею ярких образов, а будучи талантливым актером, на сцене мог с великим мастерством сыграть роль самого разного жанра; ему были легко подвластны любые драматические, трагедийные и лирические роли. Рафиль Равилевич великолепно использовал на сцене весь богатый арсенал актерской игры, владел приемами буффонады, гротеска, сатиры.

За более чем 25-летнюю творческую жизнь он сыграл около полусотни великолепных ролей классического и национального репертуара, каждая из которых в его исполнении была самобытна и неординарна. Среди них — Мандрагора-Пьеро («Улар дүртәү» — «Их четверо» Габриели Запольской), Мужчина («Онотолған әҙәм» — «Всеми забытый» Назыма Хикмета), Павел («Әҙәмсә йәшәһәң ине» — «Жили бы как люди» Николая Терентьева), Эварист («Һандуғастар килгән беҙгә» — «Соловьи прилетели» Ильдара Юзеева), Марат Маликов («Бында минең төйәгем» — «Точка притяжения» Газима Шафикова). Эти и другие роли сделали Рафиля Набиуллина узнаваемым и популярным среди зрителей.

Обладая ярким комедийным дарованием, актер создал яркие и запоминающиеся образы Сыщика («Башмағым» — «Башмачки»), Низами («Еҙнәкәй» — «Зятёк») — оба Хабибуллы Ибрагимова), Галяви-зайца («Тальян гармун» — «Тальянка» Габдуллы Ахметшина), Габдрашита («Аҫылйәр» — «Возлюбленная» Мирхайдара Файзи).

Рафиль Набиуллин получил известность и как интересный режиссер. В народном театре Уфимского дома культуры Всероссийского общества глухих он с успехом поставил спектакли по пьесам «Похищение девушки» («Ҡыҙ урлау») Мустая Карима и «Мнимый больной» Жана Батиста Мольера, в учебном театре УГИИ — «Без вины виноватые» и «Доходное место» Александра Островского, «Ҡарлугас» Баязита Бикбая.

В художественном кинофильме «Кинйә» («Кинзя»), снятом «Баштелефильмом» в 1988 году, Рафиль Набиуллин запоминающе и правдиво создал сложный и неоднозначный образ оренбургского генерал-губернатора Перовского.

Несмотря на тяжелую болезнь, актер продолжал играть на сцене и вести педагогическую работу до последнего дня жизни. Рафиль Набиуллин скончался 18 сентября 2002 года, в самый разгар золотой осени. Многочисленные друзья, близкие, коллеги и зрители попрощались с ним в Башкирском академтеатре драмы имени М. Гафури.

Похоронен Рафиль Набиуллин на Мусульманском кладбище. Могила его находится недалеко от обрыва, в аллее, где покоятся многие деятели культуры Башкортостана. На могиле Рафиля Набиуллина установлен большой памятник из черного мрамора с изображением актера в полный рост.