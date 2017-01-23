Министр культуры РФ Владимир Мединский предлагает преподавать в школах историю российского кино

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский предлагает преподавать в школах историю российского кино. С просьбой поддержать эту инициативу он обратился в Минобрнауки. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Я надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кинематографа», — сказал он на съезде «Единой России». Министр считает, что история кино может стать хорошим дополнением к таким предметам, как литература и история.

По его словам, к настоящему времени уже разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков, а также получены права на бесплатный показ российских фильмов в школах.

Обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой, министр отметил: «Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы в школе больше преподавалось истории Отечества, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения».